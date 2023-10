Sexo pode ajudar a manter a saúde do cérebro de idosos, diz estudo

Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta que o sexo pode ajudar a manter a saúde do cérebro de idosos. A pesquisa, publicada na revista científica "Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences", analisou dados de 1.683 adultos com idades entre 62 e 90 anos.

Os resultados mostraram que para adultos com idades compreendidas entre os 62 e os 74 anos, uma melhor qualidade sexual (ou seja, sentimentos de prazer físico e satisfação emocional) estava relacionada com um melhor funcionamento cognitivo. Já para aqueles com idades compreendidas entre os 75 e os 90 anos, essa melhora tinha relação com o sexo mais frequente. A função cognitiva é um conjunto de habilidades mentais que incluem memória, atenção, pensamento e linguagem.

Os pesquisadores ressaltam que o estudo é observacional, o que significa que não é possível afirmar que o sexo é a causa de melhorias para a saúde do cérebro. No entanto, os resultados sugerem que a atividade sexual pode ser um importante fator de proteção para a cognição de idosos.

Benefícios do sexo para idosos

Os pesquisadores acreditam que o sexo pode ajudar a manter a saúde do cérebro de idosos de duas maneiras:

Como uma atividade física: o sexo é um exercício cardiovascular que ajuda a melhorar a circulação sanguínea no cérebro.

o sexo é um exercício cardiovascular que ajuda a melhorar a circulação sanguínea no cérebro. Como uma experiência prazerosa: o prazer sexual libera hormônios que têm efeitos positivos na saúde mental e do cérebro, como a dopamina e a endorfina.

Além de ajudar a manter a saúde do cérebro, o sexo também traz outros benefícios para os idosos, como:

Melhora o humor e o bem-estar

Reduz o estresse e a ansiedade

Fortalece o sistema imunológico

Melhora a qualidade do sono

Como manter a vida sexual ativa na terceira idade

Para manter a vida sexual ativa na terceira idade, é importante:

Manter uma comunicação aberta com o parceiro: conversar sobre desejos e expectativas é essencial para uma vida sexual saudável.

conversar sobre desejos e expectativas é essencial para uma vida sexual saudável. Ser flexível: as necessidades físicas e emocionais mudam com a idade. É importante ser flexível e adaptar a vida sexual às novas realidades.

as necessidades físicas e emocionais mudam com a idade. É importante ser flexível e adaptar a vida sexual às novas realidades. Buscar ajuda profissional: se houver dificuldades, é importante buscar ajuda profissional. Um terapeuta pode ajudar o casal a superar desafios e melhorar a vida sexual.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)