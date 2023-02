Bard: erro da ferramenta de Inteligência Artificial do Google causa perdas de US$ 100 bi em ações

Um anúncio projetado para exibir o novo bot, conhecido como Bard, o mais novo programa de inteligência artificial da Google divulgado no Twitter na segunda-feira (6), mostrou que ele respondia a uma pergunta de forma incorreta. O erro fez com que as ações da Alphabet, controladora da plataforma, caíssem mais de 7% nesta quarta-feira (8), o que equivale a US$ 100 bilhões (R$ 520 bilhões) para a empresa. As informações são do G1.

No anúncio, a IA foi questionada sobre o que dizer a uma criança de nove anos sobre as descobertas do Telescópio Espacial James Webb. O Bard afirmou que o telescópio foi o primeiro a tirar fotos de um planeta fora do Sistema Solar, quando na verdade o primeiro a fazer o registro foio telescópio European Very Large em 2004, um erro que rapidamente foi notado e questinado pelos astrônomos nas redes sociais.

Após o erro do Bard, acabou deixando a impressão nos investidores de que a empresa está atrás da Microsoft, que estabeleceu uma parceria com a fundadora do novo software ChatGPT, a OpenAI, que se tornou um sucesso viral pela facilidade que tem de passar nos testes de escola, compor letras de músicas e responder a outras perguntas.

Em um comunicado, a Google destacou a importância de testes rigorosos e detalhados após a polêmica envolvendo o Bard e reforçou que incluirá a possibilidade da realização de feedback externos para garantir que a ferramenta “atenda a um alto padrão de qualidade e segurança”.