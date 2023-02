Agricultura na lua? Agência Espacial Europeia revela novo plano ambicioso

Um modo de estabelecer uma presença duradoura na Lua tem sido estudado pela Agência Espacial Europeia (ESA), por meio de um projeto em parceria com a startup norueguesa Solsys Mining.

A iniciativa busca viabilizar o cultivo de plantas na superfície lunar por meio da agricultura hidropônica. O desafio consiste em converter o solo lunar em fertilizante, uma vez que é um ambiente rico em nutrientes, mas compacto e difícil de ser trabalhado para o cultivo saudável de sementes.

VEJA MAIS

O processo de hidroponia, que permite o cultivo direto das raízes na água, supera esse desafio. No entanto, é necessário extrair nutrientes do solo lunar e remover os elementos indesejáveis para garantir que a água utilizada no sistema hidropônico seja nutritiva. A equipe da startup acredita que é possível cultivar feijão usando apenas o solo lunar como fonte de nutrientes.

O processo consiste em três etapas: o solo lunar seria puxado por uma área de triagem mecânica, os nutrientes seriam extraídos por um equipamento de processamento e dissolvidos em água para serem bombeados para a estufa de cultivo hidropônico. O projeto foi lançado em dezembro de 2022 e será conduzido ao longo deste ano. Segundo a ESA, a pesquisa é uma prova de princípio e abre caminho para pesquisas mais detalhadas no futuro.