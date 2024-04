Musk questiona decisões de Moraes e ameaça fechar X, antigo Twitter, no Brasil: 'Censura'

O empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), em uma série de publicações na rede social, questionou decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmou que não vai atender restrições impostas pela Justiça brasileira a perfis de usuários

No sábado (6), em um post publicado no dia 11 de janeiro por Moraes, parabenizando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o bilionário fez o primeiro comentário sobre o assunto, questionando em inglês: “Why are you demanding so much censorship in Brasil?”. “Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?”, em tradução livre.

Mais tarde, Musk voltou a falar sobre o tema, compartilhando uma sequência de publicações do jornalista norte-americano Michael Shellenberger com o título "Twitter Files Brasil”, que afirma que "o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão" liderada por Moraes.

Em uma das publicações, o empresário Elon Musk afirma que está retirando todas as restrições de contas no X determinadas pelo Judiciário brasileiro. “Estamos levantando todas as restrições. Esse juiz [Alexandre de Moraes] aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”.