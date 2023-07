'X': Elon Musk mostra nova identidade visual do Twitter

O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, divulgou na manhã desta segunda-feira (24) a nova identidade visual da plataforma, que dá adeus ao pássaro azul e passa a usar um “X”.

“Nossa sede nesta noite“, escreveu Musk, ao publicou em seu perfil no Twitter uma imagem do novo novo logo projetado na sede da rede social, nos Estados Unidos.

A substituição do passarinho azul havia sido anunciada no domingo (23), pelo dono da plataforma, que vem fazendo uma série de mudanças no Twitter desde que comprou a rede social, em outubro do ano passado.