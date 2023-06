Elon Musk está treinando jiu-jítsu para luta com Mark Zuckerberg

Parece que a luta mais comentada da internet realmente vai acontecer. Os bilionários Mark Zuckerberg, proprietário da Meta, e Elon Musk, proprietário do Twitter e da Tesla, estão se preparando para o confronto. Nesta quarta-feira (28), o lutador e professor Lex Fridman divulgou imagens treinando jiu-jítsu com Musk.

Os CEOs da tecnologia têm se desafiado nas redes sociais para uma luta física em uma jaula, palco de combate das artes marciais mistas do Ultimate Fighting Championship (UFC). "Ontem, fiz um treino improvisado com Elon Musk por algumas horas. Fiquei extremamente impressionado com a força, poder e habilidade dele, tanto em pé quanto no chão. Foi épico", escreveu Fridman em seu perfil no Instagram.

"É realmente inspirador ver Elon e Mark praticando artes marciais, mas acredito que o mundo seria melhor se eles apenas treinassem artes marciais, sem lutar no cage", acrescentou o lutador, que também faz pesquisas sobre inteligência artificial.

Fridman é faixa preta em jiu-jítsu brasileiro e já havia treinado com Zuckerberg antes de praticar com Musk. Em suas redes sociais, ele publicou registros dos treinos. "É inspirador ver os dois treinando artes marciais", afirmou o professor.

Como tudo começou

A discussão sobre uma possível luta entre eles surgiu nas redes sociais e foi impulsionada por suas interações online. Zuckerberg falava sobre o próximo aplicativo da Meta, chamado de "Projeto 92", que iria competir com o Twitter.

Elon Musk usou a rede social para responder o fundador do Facebook ao sugerir que ele não é dono de todo espaço digital. Ao ver o a discussão, os internautas fizeram piadas com uma suposta briga entre os dois, alertando Musk que Zuckerberg praticava artes marciais.

O dono do Twitter cedeu às provocações e disse: "Estou pronto para uma luta na jaula, se ele estiver". Mark respondeu através de seu Instagram com o print do tweet. "Envie-me o local", escreveu em resposta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)