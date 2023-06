Musk e Zuckerberg 'alfinetam' novos óculos da Apple: 'Custam sete vezes mais que o da Meta'

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o dono do Twitter e CEO da Tesla, Elon Musk, 'alfinetaram' os novos óculos de realidade mista da Apple, denominado Vision Pro. Nesta sexta-feira (9), Musk compartilhou uma piada sobre o equipamento, comparando os óculos com cogumelos alucinógenos que custam US$ 20 (R$ 98) e que, segundo o bilionário, também produzem efeito de “realidade aumentada”.

A Apple anunciou a novidade na última segunda-feira (5). O Vision Pro custará US$ 3.499 (cerca de R$ 17.184 na cotação atual).

Mark Zuckerberg, que poucos dias antes do anúncio da Apple havia revelado os óculos Meta Quest 3, também apresentou as suas primeiras impressões sobre o Vision Pro durante uma reunião com funcionários da Meta, na quinta-feira (8) e criticou o preço do dispositivo. "Custa sete vezes mais [que o Quest 3] e requer tanta energia que você precisa de uma bateria e um fio ligado a ele para usá-lo", declarou.

O Quest Pro, os óculos mais caros da Meta, custam US$ 999 (R$ 4.900). Zuckerberg também argumentou que, na apresentação da concorrente, sempre aparecia uma pessoa sentada usando o produto, com pouca movimentação. "Nosso dispositivo também é sobre ser ativo e fazer coisas", declarou. "Essa pode ser a visão do futuro da computação da Apple, mas tipo, não é a que eu quero", completou.

Ele afirma que ao ver o que a concorrência apresentou, ficou "ainda mais animado e de muitas maneiras otimista" de que o que sua empresa está fazendo importa e vai ter sucesso.