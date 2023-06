Apple lança o 'Vision Pro', óculos de realidade aumentada; veja o preço

A Apple apresentou a nova aposta da empresa, um óculos de realidade aumentada intitulado "Vision Pro", no valor de US$ 3.499, cerca de R$ 17.200 reais. Com o aparelho, lançado nesta segunda-feira (5), a empresa norte-americana passa a concorrer no mercado com a Meta, que já vende este tipo de óculos desde 2020.

Durante a WWDC, conferência anual da Apple para desenvolvedores, Tim Cook classificou o Vision Pro como um aparelho de "computação espacial". Segundo ele, este é o primeiro dispositivo da marca no qual o usuário "olha através dele e não para ele".

O óculos de realidade aumentada chegará às lojas dos Estados Unidos no início do próximo ano, mas ainda não possui uma data definida apresentada pela empresa. Em comparação ao "Quest Pro" (R$4,900), da Meta, o novo produto da Apple custará R$12,300 reais a mais no mercado.

Como funciona o Vision Pro?

O "Vision Pro" pode ser controlado pelo usuário por meio das mãos, olhos e a voz, tendo também um teclado e a superfície touch. Estes óculos podem ser usados para várias ações, como assistir a vídeos, realizar chamadas de vídeos e até mesmo controlar objetos virtuais em 3D. Confira:

Ao utilizar o equipamento, a pessoa poderá visualizar todo o ambiente ao redor enquanto navega no sistema do Vision Pro. O usuário também pode escolher entre as duas opções: se quer o visor transparente ou não, para que as pessoas possam ou não ver os seus olhos.

Novo dispositivo permite que os olhos do usuário possam ou não ser vistos enquanto é utilizado (Divulgação/Twitter: @theapplehub)

O óculos serve como um dispositivo de realidade mista, na qual a pessoa combina o mundo real e o digital. Ele também inclui microfones e diversas câmeras que rastreiam o ambiente ao redor, uma "Digital Crown", que serve para ajustar o grau de imersão e captura fotos e vídeos em 3D.

Vision Pro, óculos de realidade mista e aumentada vendido pela Apple (Divulgação/Apple)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)