Bem-vindo junho: lançamentos da Netflix e outros streamings disponíveis, veja lista

"Bem-vindo, Junho!". O mês da quadra junina, "São João", chegou e os usuários das plataformas de streamings: Netflix, Prime Video, Disney+, HBO MAX, AppleTV+ entre outros estavam ansiosos pelos lançamentos de séries e filmes disponíveis a partir de hoje, 1. Já prepara a tua pipoca e confire a lista com os principais títulos do mês!

Netflix

A Netflix tem algumas novidades no catálogo, filmes e séries de várias nacionalidades e para vários públicos. Para quem gosta de suspense, ação, aqueles conteúdos que mexem com a mente, a 3ª temporada de “The Witcher”, já está disponível, além da 6ª temporada de “Black Mirror” e o filme “Resgate 2”, que é uma sequência de ação, com o ator Chris Hemsworth. As produções brasileiras “Ricos de Amor 2” e a 3ª temporada de “Casamento às Cegas: Brasil” também estão disponíveis, a partir do dia 7.

Para quem ama conteúdo sul-coreano, os k-dramas também chamados popularmente de doramas, tem algumas novidades. A primeira é o aguardado Cães de Caça (Bloodhounds)Ação, suspense, em 8 episódios. A partir de 9 de junho, na Netflix. É uma história de um boxeador que entra em uma gangue "benevolente" e vão contra uma gangue que cobra as pessoas de forma truculenta. No elenco: Woo Do-Hwan, Park Sung-Woong, Lee Sang-yi e Heo Joon-Ho.

No dia 17 de junho estreia "King the Land" (O Rei da Terra). Uma comédia romântica de 16 episódios. Ela começa disponível apenas para a Netflix Coreia, mas para os dorameiros e dorameiras de plantão, ainda sem data confirmada para estar disponível na Netflix Brasil.

Os protagonistas são Lee Jun-Ho enl Lim Yoo-na, ele vive um CEO e ela uma garota comum.

Apesar de muito aguardado, "See you in my 19th life" (Te vejo na minha 19° vida). estreia dia 17 na Netflix Coreia, mas ainda não tem data de estreia na Netflix Brasil. São 12 episódios, fantasia e romance.

Veja outros lançamentos

Os Suspeitos – 1º de junho

Sem Saída – 1º de junho

Ricos de Amor 2 – 2 de junho

Valéria (3ª temporada) – 2 de junho

Casamento às Cegas: Brasil (3ª temporada) – 7 de junho

Arnold – 7 de junho

Cães de Caça – 9 de junho

Black Mirror (6ª temporada) – 15 de junho

Resgate 2 – 16 de junho

A Descoberta Perfeita 22 de junho

Através da Minha Janela: Além-mar – 23 de junho

The Witcher (3ª temporada, volume 1) 29 de junho

HBO Max

A Mulher Rei – 2 de junho

Magic Mike: A Última Dança – 2 de junho

The Idol – 4 de junho

The Righteous Gemstones (3ª temporada) – 18 de junho

And Just Like That (2ª temporada) – 22 de junho

Disney+

Invasão Secreta 21 de junho

Star+

Saint X – 7 de junho

FlaminHot: O Sabor que Mudou a História – 9 de junho

Ou Tudo Ou Nada de Novo – 14 de junho

Agentes do FBI – 21 de junho

Prime Video

Esquema de Risco – Operação Fortune – 1º de junho

Resgate em Medelín – 2 de junho

Até os Ossos – 7 de junho

Till – A Busca por Justiça – 14 de junho

Um Ano Inesquecível – Outono – 16 junho

Um Ano Inesquecível – Inverno – 16 de junho

Um Ano Inesquecível – Verão – 16 de junho

Um Ano Inesquecível – Primavera – 16 de junho

Poker Face – 21 de junho

O Pacto – 23 de junho

Jake Ryan (4ª temporada) 30 de junho

Belo Desastre – 30 de junho

Viajando com Gil (2ª temporada) – 30 de junho

AppleTV+

Sequestro – 28 de junho

Looke

Uma Aventura Até a Lua – 1º de junho

Uma Paixão Roubada – 7 de junho

Invisíveis – 7 de junho

Jimmy Vestvood – Um Quase Super-Herói Americano – 15 de junho

O Negociador – 29 de junho