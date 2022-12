Dois jovens são resgatados de cânion após acionar SOS via satélite do iPhone 14

Dois jovens foram resgatados de um cânion, na Califórnia, Estados Unidos, após utilizarem o sistema SOS via satélite do iPhone 14. O carro em que ambos estavam perdeu o controle e eles saíram da estrada, caindo no desfiladeiro.

Sem sinal em seus celulares, um dos jovens utilizou o serviço de emergência via satélite disponível no smartphone, e conseguiu pedir ajuda via mensagem de texto. A equipe de resgate de Montrose foi acionada, e conseguiram realizar o resgate de ambas as vítimas, via helicóptero. Os dois jovens, sendo um rapaz e uma moça na casa dos 20 anos, tinham ferimentos moderados. Veja um vídeo do momento do resgate:

O sistema SOS via satélite do iPhone 14 está disponível apenas para os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Irlanda. A novidade permite a conexão do celular com um satélite, por onde os jovens conseguiram contatar as equipes de segurança locais.

Apesar do resgate bem-sucedido, o sistema chegou a se tornar motivo de piada, após confundir o movimento de uma montanha-russa com um acidente de carro, acionando automaticamente a polícia em um parque, localizado em Cincinnati, também no país norte-americano.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)