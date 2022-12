Cachorro vira herói após encontrar tutor idoso desaparecido

Um cachorrinho chamado El Palomo conseguiu ajudar no resgate do seu dono, Gregorio Romero, de 84 anos, que estava perdido no deserto de Moctezuma, no México, desde o dia 27 de novembro. O idoso, que sofria de perda de memória, só foi localizado no dia 4 de dezembro, quando seu fiel companheiro saiu para farejar.

Segundo informações do The New York Post divulgadas pelo Uol, membros da Guarda Nacional, da Polícia Municipal e da Unidade Municipal de Proteção Civil passaram semanas procurando o homem, e mesmo com a ajuda de cães farejadores, não conseguiram localizar o paradeiro. Foi quando o El Palomo saiu para farejar e encontrou o tutor em uma área despovoada, a quase 3 km da sua casa.

Gregorio foi resgatado pela equipe e ficou internado em um hospital próximo para receber os tratamentos necessarios para a desnutrição e desidratação. Durante este período, o cãozinho ficou do lado de fora da unidade de saúde aguardando pela saída do dono. "El Palomo permaneceu na porta do hospital dia e noite esperando a recuperação de seu amado Don Goyo [Gregorio]", disse as autoridades ao The New York Post.

El Palomo aguardando o dono sair do hospital. (Foto: Facebook/Debora Mtz)

"O amor incondicional de seu animal de estimação permitiu que Don Goyo se reunisse com sua família, porque foi El Palomo quem levou as autoridades até onde ele estava", completou a polícia.

