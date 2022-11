Avião colide contra torre de energia e resgate leva horas nos Estados Unidos

Um avião de pequeno porte colidiu com uma torre de energia e ficou pendurado por horas em Maryland, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na noite do domingo (27) e foi necessária uma super operação para resgatar os ocupantes que estavam na aeronave.

As imagens do avião pendurado impressionam, já que ele ficou a cerca de 30 metros do chão. O resgate de todos os tripulantes só terminou na madrugada desta segunda-feira, 28.

A CNN contou que os fios de alta tensão da torre também foram desligados para não colocar os passageiros em risco, segundo informação da imprensa internacional.

Duas pessoas tiveram ferimentos graves, mas não correm risco de morte. São elas: o piloto Patrick Merkle, 65, e a passageira Janet Williams, 66. Além de lesões e fraturas, os dois ainda tiveram um quadro de hipotermia causado pelas baixas temperaturas no momento do acidente.

"Por volta das 4h da manhã, o avião foi removido da torre e colocado no chão", informou o bombeiro Pete Piringer via Twitter. Ele também deu detalhes sobre os dois passageiros feridos. "Mais cedo, logo depois de mais noite, dois passageiros foram levados a um hospital", escreveu Pete, que também informou que a energia foi religada após a operação.