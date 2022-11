Avião pega fogo ao colidir com caminhão durante decolagem; vídeo

Um avião pegou fogo na tarde desta sexta-feira (18), após colidir com um caminhão durante a decolagem, no areoporto de Callao, no Peru. O modelo Airbus A320neo, da LATAM, chegou a atingir mais de 230 km/h, quando o condutor do veículo entrou na frente e se chocou com a asa da aeronave. Não há informações de feridos.

O condutor do caminhão prestava serviço em uma área anexa ao aeroporto. Antes do acidente, ele seguia um comboio. Com o impacto, a asa e o motor do lado direito acabaram encostando no chão, o que ocasionou um incêndio.

VEJA MAIS

Para sorte dos tripulantes e passageiros, o jato não explodiu e os passageiros conseguiram ser retirados ainda na pista. O aeroporto segue fechado até este sábado (19). Assista aos vídeos: