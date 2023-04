Apple 'vira banco' e oferece aplicação via iPhone

Após lançar produtos como o Apple Card, Apple Cash e Daily Cash, a empresa se uniu ao Goldman Sachs para lançar uma conta poupança que, segundo a empresa, remunera até 10 vezes mais que a média nacional nos Estados Unidos. O serviço foi lançado para quem possue o Apple Card, cartão de crédito da empresa.

VEJA MAIS

A Apple promete um retorno de 4,15% ao ano, mas a rentabilidade pode mudar sem aviso prévio, dependendo da situação das taxas em vigor.

A novidade já havia sido anunciada em outubro do ano passado, mas somente agora começaram as operações. Depois de configurar a nova poupança, o usuário receberá depósitos automáticos do Daily Cash diretamente nesta conta.

O dinheiro passa a render instantaneamente. O Daily Cash é o serviço de ‘Cashback da Apple’, onde o cliente recebe uma parte do valor pago na compra de volta, normalmente algo em torno de 2%. O rebate vale para compras feitas por meio do cartão da Apple (Apple Card).

Não há tarifas, aplicação mínima, nem limites de saques na poupança.

Os clientes também podem realizar depósitos na poupança por meio de outros bancos ou por dinheiro colocado do Apple Cash, que é uma espécie de cartão virtual pré-pago da Apple.