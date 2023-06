iOS 17 da Apple: conheça as novidades do novo sistema operacional; tela de bloqueio é uma delas

A Apple apresentou, durante a abertura da conferência global para desenvolvedores, a WWDC 2023, os novos recursos para o sistema operacional do iPhone, do Apple Watch e seus MacBooks: o iOS 17. O novo software trouxe poucas novidades este ano, mas tem como destaque o "Contact Posters" e o "NameDrop". As atualizações foram divulgadas na segunda-feira (5).

Conheça as novidades do iO7: novo sistema operacional da Apple

Contact Posters: o recurso exibe nome e foto personalizáveis de um amigo ou familiar que está te ligando mesmo na tela de bloqueio.

Live Voicemail: ao chegar uma mensagem pelo correio de voz, o novo sistema poderá transcrever o conteúdo na tela do smartphone em tempo real. "As chamadas identificadas como spam pelas operadoras não aparecerão como Live Voicemail e, em vez disso, serão recusadas instantaneamente", explicou a empresa.

NameDrop: é uma evolução do AirDrop, tecnologia que permite enviar fotos, vídeos e documentos a outro aparelho da Apple em poucos segundos. Com ele é possível compartilhar o seu contato com outra pessoa apenas aproximando os dois aparelhos.

Apple Mapas: o app de navegação e mapas agora pode ser usado sem internet. "Os usuários poderão baixar uma área específica e acessar a navegação e ver o tempo estimado de chegada, encontrar lugares no Google Maps e muito mais enquanto estiverem offline", disse a empresa.

StandBy: é como se fosse um rádio relógio inteligente, em que a pessoa usa seu próprio iPhone deitado para exibir informações como hora, dia, previsão do tempo, entre outros recursos. Acoplado a uma base, ele ganha essa visualização.

Siri: a Apple encerrou o comando "Hey, Siri" de sua assistente pessoal. Com o iOS 17, os usuários poderão apenas dizer o nome da tecnologia para ela ser acionada. Ou seja, é só falar "Siri" e pronto.