Cliente compra iPhone na internet e recebe jogo de quebra-cabeças dos 'Três Porquinhos'

O jornalista Eduardo Sena levou um susto após comprar um iPhone pelo site da Amazon. Na embalagem que deveria conter o smartphone, encontrou apenas um jogo de quebra-cabeças com o tema dos "Três Porquinhos".

O jornalista relatou nas redes sociais que fez a compra no dia 20 de março, a pedido do pai, que não costuma utilizar serviços de comércio on-line. O aparelho, que estava anunciado com preço original de R$ 3.221, custou R$ 2.899 como promoção pela “Semana do Consumidor”.

“Ele não usa cartão de crédito, nem sabe o que é pix; então mandei o boleto. E o pior é que ele ainda perguntou: ‘Isso é seguro mesmo, meu filho?’. E eu disse: É, é superseguro”, contou Eduardo.

Segundo o Eduardo, a embalagem que deveria conter o produto chegou no fim da manhã do último sábado (24) na casa onde mora, em Jaboatão dos Guararapes, em Recife. Ao ver o jogo infantil dentro do pacote, ele disse que pensou ser uma forma de despistar uma possível tentativa de furto.

“Ia, inclusive, mandar uma mensagem para o meu pai, dizendo que o telefone tinha chegado. Mas resolvi abrir primeiro. Quando abri a caixa, estava o jogo dos Três Porquinhos. Achei bizarro, mas pensei que era para despistar e que o celular ia estar lá dentro”, afirmou.

Na hora em que percebeu a troca de produtos, Eduardo disse que entrou em contato com o serviço de teleatendimento da empresa para pedir o estorno do valor da compra. Por telefone, ele foi orientado a mandar um e-mail para o setor responsável. Já na noite da última segunda (27), o jornalista disse que recebeu uma mensagem da empresa dizendo que dará uma resposta sobre a sua situação num prazo entre 3 e 5 dias úteis.

O que fazer se a mercadoria comprada pela internet vier trocada?

De acordo com o Procon, em casos como esse, é indicado que o consumidor faça fotos da embalagem e do produto e, imediatamente, entre em contato com a loja e com a transportadora para registrar a reclamação.

O órgão de defesa do consumidor disse também que é importante que a pessoa guarde todas as provas, como protocolos de contato e registros de mensagens de texto.

Além disso, também deve registrar boletim de ocorrência na delegacia. Caso o problema não seja resolvido, o consumidor poderá abrir reclamação no Procon do seu município contra os fornecedores.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).