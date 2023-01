Golpe do Iphone: mais de 20 pessoas denunciam suposta venda de celular na internet, no Pará

Mais de 20 pessoas afirmaram, nesta segunda-feira (2), terem sido vítimas de um golpe envolvendo a suposta venda de celulares da marca Iphone pela internet. As vítimas, que são moradores do município de Almeirim, na região do Baixo Amazonas, no Pará, fizeram a denúncia por meio do projeto ‘Eu Repórter’, de O LIBERAL. Em um dos casos, uma pessoa disse que fez um pagamento à vista de R$3.200,00 pela compra de um aparelho que nunca recebeu.

Os boletins de ocorrência policial registrados na delegacia da cidade apontam que o suspeito praticava os golpes sempre da mesma forma. As imagens dos celulares eram publicadas em um perfil de loja virtual no Instagram, com preços menores dos comercializados no mercado para chamar a atenção dos interessados. Depois do dinheiro cair na conta, o falso vendedor dava um prazo de quinze dias para que o produto fosse entregue.

Quando passava da data limite, o homem afirmava que o problema do atraso era de responsabilidade dos Correios, até deixar de responder aos ludibriados. Durante o processo de compra, uma das vítimas, que não quis ter a identidade revelada, disse que o suspeito está ameaçando os consumidores, afirmando que se o caso “for para a Justiça ninguém vai receber nada”. Os prejudicados passaram a fazer publicações nas redes sociais, até conhecer outras pessoas que passaram pela mesma situação. As vítimas se mobilizam em grupos no WhatsApp e estão prestando queixa coletiva à polícia.

“No dia 1º de novembro fechei a compra, tinha visto a página dele no Instagram, então repassei o valor pra ele de R$2.200,00 sendo R%1.000,00 no pix. Quando foi no dia 8 ele mandou o código de rastreio, e eu sempre fiquei acompanhando. No dia 26, deu ‘entregue ao destinatário’, passei mensagem pra ele, ele falou que não tinha aberto todas as caixas, ,depois veio falando que a minha compra tinha sido extraviada, então pedi o estorno do meu valor. Quando foi na outra semana, ele me mandou outro código de rastreio, sendo que eu nem queria mais o celular”, conta outra vítima que não quis ser identificada.

Antes de procurar a polícia, a vítima ainda esperou pelos novos prazos dados pelos falso vendedor, como relata: “Mas enfim, eu continuei acompanhando, ele disse que esse celular iria ser entregue em Belém, na casa de empregado dele, e de Belém seria enviado pelo navio para chegar no dia 26 de dezembro, porém esse celular não chegou, e não era apenas eu que estava esperando, dia 28 de dezembro fui até a delegacia prestar o B.O. Cheguei a fazer postagem no meu Instagram, porém ele nem responde mais no Whatsapp”.



A Redação Integrada de O Liberal demandou a Polícia Civil do Pará sobre o caso e aguarda um retorno.