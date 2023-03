Assaltantes levam cerca de R$ 100 mil em iPhones em loja de Belém; vídeo

Dois criminosos assaltaram uma loja especializada em manutenção de celulares da marca iPhone, localizada na travessa São Pedro, entre as avenidas Veiga Cabral e Tamandaré, em Belém. O crime ocorreu próximo no final da manhã deste sábado (4). A Polícia Militar informou que a dupla levou cerca de dez aparelhos, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

Parte da chegada dos assaltantes à loja foi gravada por câmeras de monitoramentos de estabelecimentos vizinhos. Já estava próximo ao horário de almoço, precisamente às 11h17, quando um dos criminosos chegou ao local numa motocicleta. Outro bandido já estava dentro do local, onde havia rendido os trabalhadores da loja. O modo como o crime foi executado deixa a entender que a dupla se comunicava via mensagens, aguardando o momento certo para finalizar o crime.

VEJA MAIS

Após o segundo criminoso entrar na loja, a dupla demorou cerca de cinco minutos para finalizar o crime e fugir do local na motocicleta. Na gravação, vê-se um dos bandidos saindo com uma sacola branca nas mãos, supostamente com os aparelhos roubados, enquanto o outro, que chegou na motocicleta por último, tranca a loja pelo lado de fora, deixando os funcionários no interior do estabelecimento. Logo depois a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, bastante abaladas.

A Polícia Militar, por meio do 2° BPM, informou à reportagem de O Liberal que recebeu a ocorrência por volta das 11h30, e que orientou as vítimas a realizarem um boletim de ocorrência. A PM confirmou que a dupla levou cerca de 10 aparelhos, que segundo os proprietários eram da marca iPhone. “A PM manteve contato com o proprietário do estabelecimento e intensificou as rondas no local”, informou o órgão.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.