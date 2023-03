Tentativa de assalto termina com suspeito morto no bairro da Cremação

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto, no início deste sábado (4), na Avenida Conselheiro Furtado entre Alcindo Cacela e 14 de Março, na Passagem Natal, no bairro da Cremação.

As informações iniciais são que dois homens, o motoqueiro e o comparsa, tentaram assaltar, e acabaram alvejados. O piloto da motocicleta conseguiu fugir, mas o segundo suspeito foi atingido, caiu e veio a óbito no local.

Circula nas redes sociais que a dupla teria tentado assaltar um coronel da Polícia Militar, porém, a informação não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

O IML foi acionado para remover o corpo.

Em nota, a Polícia Militar informa que equipes do 2° Batalhão foram acionadas, na tarde desta sábado (4), para verificar uma ocorrência de baleamento no bairro da Cremação. Um coronel da PM reagiu a um assalto e alvejou um dos suspeitos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros comparsas conseguiram fugir em um carro particular. O oficial da PM se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil local para prestar esclarecimentos