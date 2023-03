Mulher invade delegacia para atacar policial; vídeo

Dois vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando uma mulher quebrando o vidro de uma delegacia com uma pedra para atacar uma agente da unidade policial. As imagens foram registradas na sexta-feira (3), na delegacia do município de Poconé/MT, na Baixada Cuiabana.

Um dos registros mostra a mulher do lado de fora da delegacia, que estava trancada, batendo com a pedra no vidro até conseguir quebrá-lo. Do lado de dentro, o alvo da agressora, uma policial, aponta a arma contra ela e alerta que, se o ataque não foi interrompido, faria disparos. A invasora ainda afirmou estar armada.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à policial civil e abordou a mulher.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque e nem o desdobramento do caso.