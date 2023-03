'Dani senta com Carinho' reaparece com camisa do Flamengo e 'calcinha no rosto'; confira os vídeos

A influencer Daniele Lopes, conhecida como “Dani senta com Carinho”, causou polêmica mais uma vez nas redes sociais. Criticada anteriormente por usar um micro biquíni em seus vídeos, reapareceu em novos vídeos nesta sexta-feira (3).

VEJA MAIS

Desta vez, Dani usava uma saia longa e uma camisa do Flamengo, além de uma máscara do icônico herói "Zorro". Um de seus seguidores brincou sobre a escolha do look. “Colocou a calcinha no rosto?”, escreveu um internauta. “Tiazinha crente é flamenguista ainda”, comentou outro.

Em outro vídeo, também postado nesta sexta, ela usa a mesma roupa, mas com uma camiseta na cabeça, deixando descobertos apenas os olhos. Assista: