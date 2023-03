Novo vídeo: 'Dani senta com Carinho' aparece em 'versão comportada'

Depois de muita polêmica envolvendo o seu micro biquíni branco, Daniele Lopes, a "Dani senta com Carinho", apareceu hoje, 1º, com a sua ‘versão gospel’, por ela usar roupas que cobrem o corpo. Os próprios internautas que definiram assim a influenciadora depois que ela publicou um vídeo.

Dani postou um vídeo usando saia longa e um blusa de mangas cumpridas e gola alta, além disso ela aparece de coque no cabelo. A influenciadora dança a música ‘Não Pode Se Apaixonar’, de Xand Avião. A canção foi a responsável pelo sucesso de Dani.

Para quem não lembra, no último final de semana a jovem de Tucuruí viralizou por conta de alguns vídeos publicado por ela no seu perfil no TikTok. Dani dança alguns hits com um micro biquíni branco.

Os vídeos somam mais de oito milhões de visualizações e quase 30 mil comentários.

Os vídeos ganharam repercussão em vários perfis de fofoca e entretenimento, e muitas pessoas questionavam o tamanho do biquíni que ela usava.