Camilla de Lucas veste micro biquíni de ‘Dani senta com carinho’ e reage: 'Como fazem caber?'

A paraense Daniele Lopes, mais conhecida como “Dani senta com carinho”, de Tucuruí, no sudeste do Pará, causou um alvoroço nas redes sociais ao aparecer dançando com um micro biquíni branco. E a “moda” pegou! A ex-BBB e influenciadora digital fluminense Camilla de Lucas reagiu ao vídeo da jovem e decidiu experimentar a peça íntima. Nas redes sociais, ela compartilhou a experiência.

Assista:

“O que está acontecendo, gente? Que o povo está botando a parte de trás do biquíni na parte da frente do ‘priquit*’?”, perguntou ela ao reagir ao vídeo da paraense. “Como eu não tenho nada essa hora pra fazer... Vou testar. Mas é claro que não vou mostrar pra vocês o resultado. Porque, como é que se enfia um ‘priquit*’ na parte desse tamanho aqui?”, continuou.

Após experimentar o micro biquíni, a famosa concluiu: “É o que eu temia, ficou assim, puxando. Gente, como é que vocês fazem caber? Essa moda não é para mim, cancela”.