Ex-BBB Camilla de Lucas compra mansão e detalha gastos altos com reforma

A ex-bbb e finalista do "BBB" 21, Camilla de Lucas contou aos seus seguidores nas redes sociais que comprou uma casa em um condomínio na Zona Oeste do Rio. Ela disse ainda que começou a reformar o imóvel e que já gastou mais de R $ 80 mil só em revestimentos. Em seu canal no YouTube, uma influenciadora explicou a decisão de se mudar do apartamento em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

- Eu já estava nesse processo de mudança desde junho. Para mim, é uma grande realização (...) Meu apartamento em Nova Iguaçu não é uma realização ruim. É bom. Tem três quartos, sendo um deles uma suíte. Só que meu trabalho expandiu. Gravo com pessoas na minha casa, trabalho com uma equipe. E aqui estava ficando muito apertado. Meu estúdio não é mais estúdio. É lugar para guardar bagunça. Quero mudar para construir algo meu, minha vida, meu futuro, ao lado do meu noivo. Não só nesse sentido de trabalho, mas para viver minha vida, ter o meu lar para chamar de lar - disse ela, que foi pedida em casamento por Mateus Ricardo em outubro do ano passado.

Ela relatou que buscou imóveis para alugar em Nova Iguaçu e também na Zona Oeste do Rio, mas ficou assustada com preços:

- Vi casas muito boas. Eu amei as casas, fiquei realmente muito apaixonada. Me encantei por aquilo e conceitoi a olhar diferente. Falei assim: "O que eu acho de ter minha própria casa? Acho que vou comprar uma casa".

Camilla, então, fez mais uma pesquisa e encontrou o local ideal num condomínio da Zona Oeste. Ela prometeu mostrar num novo vídeo os detalhes do espaço e adiantou que viveu um momento emocionante.