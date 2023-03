Idoso comemora com a mãe o diploma da faculdade aos 78 anos

Um vídeo postado no Tiktok viralizou nesta sexta-feira (3) e deixou muitos internautas comovidos pelo exemplo de superação. Nele, Roberto Reis, um senhor de 78 anos, aparece vestido com uma beca pelas ruas de Varginha, cidade no sul de Minas Gerais, a caminho da casa da mãe, de 98 anos, para mostrar sua mais importante conquista: a formatura na faculdade. “Mãe! Eu formei, mãe”, repete a cada pessoa que encontra.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Do início humilde ao estrelato, a trajetória de superação de Rony até a Seleção Brasileira; veja]]

A cena emocionante e de uma singeleza ímpar foi registrada pela neta de Roberto, Thamires Reis, que compartilhou o momento nas redes sociais e viu sua postagem viralizar, alcançando mais de 2 milhões de visualizações.

Roberto precisou ir até a casa da mãe porque ela não pôde comparecer à cerimônia de formatura devido à idade avançada. Ao chegar na casa de dona Geralda Reis ele a abraça e diz: "A senhora não pôde estar lá, mas eu vim até aqui para comemorar com a senhora". Roberto se formou em gestão financeira em uma universidade a distância, após ser encorajado pelo filho, de 35 anos, que é professor universitário na mesma instituição em que ele se formou.

“Durante a pandemia, a minha avó, esposa dele [Roberto], teve embolia pulmonar duas vezes e ele ficou muito preocupado. Aí o meu tio [filho de Roberto], vendo a situação dele, o pânico que ele estava, achou interessante ele ocupar a cabeça dele com outra coisa. Aí ele disse ‘pai, porque você não volta a estudar?'”, relembra.

No início, Roberto hesitou em voltar a estudar, por achar que não tinha estrutura "para enfrentar uma escola de novo". Mas, com o apoio da família ele decidiu embarcar nessa nova jornada. Em outro vídeo, também compartilhado nas redes sociais da neta, ele fala sobre como se sentiu. “Eu me emocionei e falei ‘não, eu não vou dar conta’. Meu filho falou ‘não, pai, vamos tentar pelo menos'”.

Roberto relembra quando contou à dona Geralda que voltaria a estudar. “Eu disse: ‘mãe, vou voltar a fazer faculdade. Você acha que dou conta?’ e ela me respondeu: ‘você dá conta de lavada! Você é um cara inteligente. Então, vai em frente que vai dar tudo certo'”.

O impulso veio com as primeiras notas, tidas como excelentes, que fizeram com que ele se empenhasse ainda mais nos estudos até receber seu diploma. A família acompanhou todo o processo de perto e comemorou junto com ele a cada conquista. “Toda vez que saía o boletim, ele postava no grupo da família e fazia a gente sempre muito feliz", conta a neta.

No dia da formatura, em 25 de fevereiro deste ano, Roberto recebeu o diploma das mãos do próprio filho e agora já pensa em fazer uma pós-graduação. A mãe, dona Geralda, sempre acreditou em seu potencial e o encorajou a continuar estudando. Agora, Roberto é um exemplo de determinação e perseverança para muitas pessoas.