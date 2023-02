Ex-Paysandu, lateral-direito Israel chora ao marcar gol depois de vencer lesão e alcoolismo; vídeo

A superação dos males que atingem o homem é um dos momentos mais emblemáticos na vida de qualquer pessoa dotada do mínimo de sensibilidade. Em uma era onde doenças como depressão se tornam cada vez mais comuns, atingir a realização pessoal e profissional é algo digno de ser celebrado e assim fez o lateral-direito Israel, do Retro FC, em partida contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, em uma cena que viralizou na internet justamente pela emoção e sensibilidade.

Israel entrou na segunda etapa da partida, depois de um período de 10 meses longe dos gramados, ao realizar uma cirurgia para recompor os ligamentos do joelho. No apagar das luzes, ele marcou um gol e fez um grande desabafo em entrevista pós-jogo, onde revelou os seus dramas vividos longe do futebol, contando unicamente com o apoio da filha, que foi o seu maior incentivo para largar o vício do alcoolismo adquirido durante a recuperação.

"Cheguei várias vezes a pensar em parar, desistir, ir embora. Mas eu tinha uma pessoa que eu tive que trabalhar incansavelmente, que era minha filha. E todos os dias eu pensava nela. Ela foi o fator principal para me dar suporte, dar força, garra, de eu nunca ter desistido”, disse o atleta, que teve passagem pelo Paysandu, no ano de 2021.

"Quando eu cheguei no Retro tive todos os meus ligamentos rompidos no segundo treino. Só Deus e meus amigos sabem o quanto eu trabalhei incansavelmente. Tinham coisas que só as pessoas mais próximas de mim sabiam. Por isso a emoção. Eu estava sentindo algo diferente, que ia entrar no jogo e ia fazer um gol. Aí veio tudo de uma vez. Eu não tenho o futebol só por profissão, é uma paixão de criança e eu refleti muito sobre a minha vida".