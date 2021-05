Reforço, lateral-direito do Paysandu é regularizado e pode estrear na Série C

Contratado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito do Paysandu Marcelo, de 31 anos, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o defensor já pode estrear com a camisa bicolor.

Há duas semanas, o Paysandu anunciou a contratação de Marcelo, que estava disputando o Campeonato Gaúcho pela equipe do Pelotas-RS. O jogador chega ao Papão para disputar a posição com Israel, único lateral do lado direito do clube nesta temporada.