Dispensado, Israel é líder de assistências do Paysandu

Com a saída do lateral-direito Israel, que teve a rescisão publicada nesta terça-feira (10) no BID da CBF, o Paysandu perdeu o líder de assistências do clube em 2021. Israel tinha quatro assistências, todas ocorridas no Campeonato Paraense. O segundo era o Ari Moura, que também deixou o clube.

(Reprodução / BID)

Os volantes Paulinho e Jhonnatan assumem a liderança de assistências do time bicolor, com duas cada. Outros “garçons” são Ruy, João Paulo, Laércio, Marlon, Diego Matos e Thiago Santos. Destes, apenas Marlon, Thiago Santos e Jhonnatan ajudaram nas assistências em gols do time bicolor na Série C

Com isso, o Paysandu precisa mais do que nunca de um novo responsável por servir os jogadores. Resta esperar para saber quem será o garçom no jogo contra a Jacuipense-BA, marcado para sábado, às 19 horas, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C.