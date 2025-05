Vídeo: 'Pastor Mirim' é expulso e denuncia agressão por seguranças durante evento

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Miguel Nascimento, conhecido como 'pastor mirim', afirma ter sido arrastado e retirado à força de um evento religioso. Segundo relato do próprio pastor, ele tirava fotos com algumas pessoas quando os seguranças começaram a empurrar fiéis para retirá-lo do local.

“Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar, começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo, eu estou dizendo pra vocês que eu não quero problema com ninguém, eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei, mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro”, declarou Miguel em um trecho do vídeo. Confira:

VEJA MAIS

Paralelamente, a exposição do pastor nas redes sociais pode trazer consequências à sua família. De acordo com a coluna de Paulo Capelli, do portal Metrópoles, os pais de Miguel foram advertidos pelo Conselho Tutelar e podem ser afastados do filho caso o adolescente continue sendo exposto à mídia. O jovem também está proibido de gravar vídeos durante os cultos.

Uma reunião foi realizada entre os conselheiros e a família do adolescente. Na ocasião, os representantes do Conselho ressaltaram que, embora Miguel tenha o direito de exercer sua fé e continuar pregando nas igrejas, a divulgação de sua imagem deve ser suspensa por tempo indeterminado. O objetivo, segundo o órgão, é proteger o adolescente. Caso a determinação não seja cumprida, os pais poderão sofrer sanções legais.

Mulher desmente suposta cura de câncer atribuída ao jovem missionário

Após ganhar notoriedade nacional ao declarar publicamente a capacidade de curar doenças graves como câncer e leucemia durante cultos, o pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, tornou-se alvo de uma nova controvérsia. Kelly, a mulher que aparece em vídeos viralizados sendo supostamente curada por ele, veio a público para esclarecer que ainda enfrenta problemas de saúde e que não foi curada por nenhum milagre.

“Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly. Eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais. [...] Eu não queria que tivesse acontecido isso, porque não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital nem nada desse tipo, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada”, afirmou em gravação publicada nas redes sociais. Veja:

Kelly declarou que decidiu se manifestar após receber uma série de mensagens e comentários em suas redes, e lamentou as falsas expectativas geradas em torno de seu estado de saúde.

Nos registros que viralizaram, o pastor Miguel aparece proferindo frases como: “Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue, eu curo a leucemia”, ao mesmo tempo em que solicita à plateia que aplauda e estenda as mãos em direção à mulher, afirmando ainda: “O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar”.