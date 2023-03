Cachorro viraliza na internet após ser reprovado na creche: ‘Nunca tivemos problemas escolares’

Um vira-lata viralizou na internet após ter sido reprovado na creche. Em um tweet publicado na última quinta-feira (2), a tutora do cachorro, Bob Fernandes, contou a história de como o pet de estimação foi “recusado”. O caso teve grande repercussão nas redes sociais e recebeu apoio de muitos internautas que acharam injusta a decisão.

Segundo Fernanda, ela precisou mudar de município, e Bob teve que passar por uma admissão de uma nova escolinha, mas foi reprovado pelo estabelecimento. Confira abaixo:

"Bob Fernandes sempre foi um bom menino e nunca tivemos problemas escolares com ele (vide a formatura na escola anterior). Mudamos de município e hoje ele precisou passar por uma avaliação para sua admissão. Simplesmente a escola reprovou ele no teste", explicou Fernanda no Twitter.

A dona de Bob ainda compartilhou vários vídeos do animal, que teriam sido enviados pela creche, perguntando aos seguidores se teriam visto algum comportamento “anormal” do cãozinho.

Fernanda contou que recebeu uma mensagem carinhosa da escolinha antiga do animal de estimação se solidarizando e saindo em defesa do cachorro.

"Ah, como assim? Não estou acreditando! Se quiser passar nosso telefone, podemos falar sobre como ele se comportava aqui, quando for fazer outra avaliação, ok? Saudades do Bob", escreveram no recado.