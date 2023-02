Morre cachorro de resgate mexicano enviado à Turquia após terremoto

Um cão da raça pastor alemão, conhecido como Proteo, morreu no último domingo (12) durante buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última semana. Segundo a mídia do país, o cachorro foi esmagado por escombros do terremoto.

O animal era da equipe de resgate formada por dez cachorros levados pelo Exército mexicano para ajudar nas buscas pelas vítimas do terremoto.

Em nota, publicada no Twitter, as Forças Armadas lamentaram o falecimento de Proteo e agradeceram pelo heroísmo do animal. Veja:

“Obrigado, Proteo, por seu trabalho heroico, você cumpriu a missão do Exército mexicano. Os membros do Exército e da Força Aérea mexicanos lamentam profundamente a perda de nosso grande companheiro, o cachorro ‘Proteo’, você cumpriu sua missão como membro da Delegação Mexicana na busca e resgate de nossos irmãos na Turquia”, dizia a publicação.