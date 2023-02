Bebê de dois meses é resgatado 5 dias após terremoto na Turquia

No sábado, 11, cerca de 128 horas após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira, 6, um bebê de apenas dois meses de vida foi resgatado dos escombros de um edifício na província de Hatay. Vídeos que circulam pela internet mostram o momento em que socorristas transportam a criança em uma maca. Não há detalhes das circunstâncias do salvamento. Até agora, 33.181 pessoas morreram por causa do terremoto nos dois países.

Além do bebê, um garoto de 13 anos também conseguiu ser resgatado com vida das ruínas de um edifício na mesma província. Mesmo depois de quase seis dias da tragédia, equipes de socorro continuam localizando sobreviventes, embora em menor número.

VEJA MAIS

Na cidade de Nurdag, na província de Gaziantep, os socorristas conseguiram salvar cinco membros de uma família que tinham passado 129 horas soterrados. Os especialistas resgataram primeiro a mãe e uma das filhas e depois localizaram o pai, que insistiu para que duas outras filhas, presas nas proximidades, fossem socorridas primeiro. Após horas de trabalho, todos foram liberados e encaminhados para exames médicos, de acordo com a emissora "TRT".