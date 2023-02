17 brasileiros serão repatriados após terremotos na Turquia

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil informou neste sábado (11) que 17 brasileiros e familiares que estavam na Turquia e foram afetados pelo terremoto que atingiu o país serão repatriados.

A expecativa é que eles cheguem ainda neste beste sábado (11) ao Rio de Janeiro.

A aeronave utilizada para o transporte dos repatriados é a mesma que o Governo Federal disponibilizou para levar ajuda humanitária à Turquia e à Síria.

De acordo com o Itamaraty, 42 profissionais, incluindo 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo integram a equipe brasileira.

Foram enviados ainda médicos e membros da defesa civil. O grupo aterrissou em Ancara, na capital da Turquia, e de lá seguiram para Adana, cidade no sul do país próxima da fronteira com a Síria, região do epicentro do tremor.

De acordo com o boletim mais recente, o número de mortos nos dois países já ultrapassa 24 mil e outras 5 milhões estariam situação de vulnerabilidade.