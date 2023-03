Sefa apreende 2,8 mil caixas de cachaça por irregularidade fiscal em São João do Araguaia

Uma carga com quase 3 mil caixas de cachaça foi apreendida pelos fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no KM-16 da Transamazônica, no município de São João do Araguaia (PA). No total, 33,6 mil garrafas foram confiscadas por irregularidades na nota fiscal. As informações são da Agência Pará.

As informações iniciais são que o caminhão, que transportava a carga irregular, estaria vindo do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Pacaraima, em Roraima.

Segundo o coordenador da unidade de Carajás, Rafael Brasil, após a fiscalização, foram encontrados notas fiscais equivalentes à mesma carga, porém, destinada à capital paraense. No entanto, não foram apresentadas.

O Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi no total de R$ 113.628,35, referente a ICMS e multa.