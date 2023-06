Apple: novo iOS 17 avisa usuários sobre nudes indesejados; veja as atualizações

Em uma tentativa de aumentar a segurança e a privacidade do usuário, a mais recente interação do sistema operacional móvel da Apple, o iOS 17, do iphone, apresenta um novo recurso que notifica os usuários sobre o recebimento de conteúdo confidencial, principalmente fotos explícitas não solicitadas, comumente conhecidas como nudes. Esta ferramenta avançada utiliza análise de imagem e vídeo para alertar os usuários sobre material potencialmente indesejável. As informações foram apresentadas no lançamento oficial do iOS 17, nesta segunda-feira (5), durante a cerimônia de abertura do WWDC 2023. O mais recente sistema operacional do iPhone se concentra em refinar aplicativos e recursos existentes, em vez de introduzir inovações revolucionárias.

O filtro do sistema é projetado para bloquear nudes, fotos sugestivas e qualquer conteúdo que exponha partes íntimas do corpo tradicionalmente cobertas por roupas íntimas ou de banho. Sempre que uma imagem relacionada a nudez for recebida, uma mensagem pop-up aparecerá na tela, solicitando confirmação antes da exibição do conteúdo.

Alerta de nudez

A mensagem de alerta destaca "fotos e vídeos que retratam partes íntimas do corpo normalmente cobertas por roupas íntimas ou de banho". Isso oferece aos usuários a oportunidade de reconsiderar se desejam ou não visualizar o material antes de encontrar uma imagem indesejada. A notificação também enfatiza que os destinatários não devem se culpar por receber conteúdo ofensivo, pois não é culpa deles. Ele garante aos usuários que não há nada de errado em optar por não visualizar uma imagem compartilhada sem permissão.

Três opções estarão disponíveis para os usuários escolherem:

Visualizar a imagem ("Tenho certeza");

Ocultar o conteúdo ("Agora não");

Ou acessar a assistência.

Embora atualmente não esteja claro aonde a terceira opção leva, especula-se que ela pode fornecer orientação sobre como denunciar assédio ou informações de contato para as autoridades relevantes.

Sobre a atualização

Essa ferramenta é inestimável para pessoas que frequentemente recebem fotos nuas não solicitadas, principalmente por meio de plataformas de mídia social e aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Telegram. Por padrão, espera-se que essa configuração seja ativada nas configurações do sistema para quem atualizar para o iOS 17. No entanto, os usuários terão a opção de desativar o filtro se não desejarem encontrar o alerta todas as vezes .



O iOS 17 estará disponível para os últimos modelos de iPhone lançados no mercado desde 2018. Confirmando os rumores anteriores, o iPhone 8 e o iPhone X não serão compatíveis com o iOS 17.