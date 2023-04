Ladrões roubam 436 iPhones através de buraco na parede de loja

Uma loja da Apple foi invadida por dois ladrões, que abriram um buraco na parede para entrar no estabelecimento. O crime aconteceu no domingo (9), em um shopping de Seattle, Estados Unidos.

Quando os funcionários chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (10), viram que os dispositivos haviam sumido. Os criminosos quebraram a fechadura de uma cafeteria que fica ao lado da loja e abriram um buraco na parede do banheiro.

No total foram levados 436 iPhones, o prejuízo soma os 500 mil dólares, ou R$ 2,5 milhões. O gerente regional da cafeteria afirmou ter ficado surpreso com o ocorrido.

“Dois homens invadiram uma de nossas lojas. Por quê? Abrir um buraco na parede do banheiro para acessar a Apple Store ao lado e roubar US$ 500 mil em IPhones”, escreveu em uma rede social. Ele ainda afirmou esperar que os bandidos sejam pegos.

A polícia local informou que até o momento ninguém foi detido. “Nós continuamos contando com a comunidade e com os funcionários do Shopping Alderwood para resolver este caso”, afirmou a polícia em comunicado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)