Elon Musk anuncia Linda Yaccarino como nova CEO do Twitter

O empresário Elon Musk, que assumiu o comando do Twitter há seis meses, anunciou que será substituído por uma mulher no cargo de CEO da plataforma. A escolhida é Linda Yaccarino, ex-presidente da NBCUniversal. Na manhã desta sexta-feira (12), a NBCUniversal confirmou que Yaccarino estava deixando a companhia.

"Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter! @LindaYacc focará principalmente em operações de negócios, enquanto eu me concentro em design de produtos e novas tecnologias. Ansioso para trabalhar com Linda para transformar esta plataforma em X, o aplicativo de tudo", publicou Musk.

A decisão de deixar o cargo de CEO respeita o resultado de uma enquete que o próprio Elon Musk criou no fim do ano passado, quando abriu uma pesquisa em meio a críticas por ter suspendido contas de jornalistas e de outras pessoas. Após perder a enquete, em dezembro de 2022, ele anunciou que deixaria o posto de CEO da empresa assim que encontrasse alguém, nas palavras dele, "tolo o suficiente para assumir o cargo".

Uma série de mudanças polêmicas foram realizadas no Twitter desde que Musk comprou a plataforma de rede social, em outubro, por US$ 44 bilhões. Uma das medidas mais criticadas foi a demissão de cerca de 80% da equipe, para cortar custos. O bilionário também acabou com o sistema antigo de verificação, que distribuía selos azuis apenas a perfis notáveis de celebridades, políticos, atletas e jornalistas, sem cobrar pagamento.