Bluesky: Saiba como criar uma conta e entrar na nova rede social

Com as mudanças polêmicas no Twitter, muitos usuários estão buscando alternativas para a plataforma. Uma delas é a Bluesky, lançada recentemente por Jack Dorsey, cofundador do Twitter, comprado por Elon Musk em 2023, e disponível para iOS e Android.

VEJA MAIS

De acordo com a Bloomberg, a Bluesky teve um grande aumento em seu número de usuários em um único dia, incluindo políticos, celebridades e comediantes. Entretanto, a rede social permanece em beta fechado e está disponível apenas para testadores convidados. Não há uma previsão para o lançamento ao público.

Como criar uma conta na Bluesky

A exclusividade está impulsionando a demanda pela Bluesky, além de ter o nome de Dorsey atrelado a ela. Para ter acesso, é necessário ter um código de convite, o que pode ser obtido ao se inscrever na lista de espera pelo aplicativo ou pelo site da Bluesky. Vale lembrar que a inscrição não garante o acesso, e os convites são compartilhados por desenvolvedores ou usuários ativos.

O que é a Bluesky

A Bluesky, agora uma empresa de utilidade pública, foi originalmente desenvolvida no Twitter em 2019, enquanto Dorsey ainda era CEO da rede social. A plataforma é semelhante à rede social comandada por Elon Musk desde outubro de 2022, porém, é considerada mais simples e descentralizada, utilizando a tecnologia blockchain.