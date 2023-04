Bluesky: aplicativo que é alternativa ao Twitter está disponível para Android

Novidade na área. O aplicativo alternativo ao Twitter, Bluesky já está disponível para usuários Android. E promete um futuro de redes sociais descentralizadas e algoritmos personalizados. O aplicativo é apoiado pelo co-fundador e ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, e inicialmente foi lançado para usuários do iOS em fevereiro deste ano, permanecendo em beta fechado.

A exclusividade está impulsionando a demanda por essa nova rede social, mas também por ter o nome de Dorsey associado a ela. Vale destacar, que para muitas pessoas, o Bluesky representa a esperança de uma nova chance para o Twitter, pois os conceitos centrais de postagens de formato curto e uma linha do tempo compartilhada permanecem, mas os problemas de moderação e controle centralizado são abordados.

O lançamento do Bluesky é uma versão simplificada do Twitter sem muitos dos recursos que tornam a rede social o que é hoje.

Twitter tira o selo azul de verificado das suas contas

O Twitter começou a retirar o selo azul de verificação nos perfis de pessoas famosas, como músicos, atletas e jornalistas. A desativação da verificação foi anunciada inicialmente no último dia 23 de março, mas ainda não havia sido posta em prática. Com isso, perfis de celebridades como Xuxa, Neymar, Shakira e Tom Cruise já estão sem o selo de verificação.

A partir de agora, só terão o selo azul as pessoas que pagarem a assinatura do Twitter Blue, que custa R$ 42 por mês. O valor vai sair mais caro para usuários do iPhone (iOS) e do Android, que pagarão R$ 60 por mês, pois a rede social vai repassar uma taxa da assinatura para a Apple e o Google.

