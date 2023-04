Twitter confunde usuários ao dar selo azul para celebs falecidas, como Kobe Bryant

A nova política de verificação da rede social tem gerado inconsistências, levando alguns a questionar quem paga pelos selos em contas inativas há anos. A explicação fornecida é que as contas são verificadas porque estão inscritas no Twitter Blue e tiveram seus números de telefone verificados. No entanto, ainda não está claro quem paga a taxa mensal de US$ 8 pelo serviço. Além disso, alguns usuários ficaram incomodados com a adição do selo azul em perfis de pessoas como Jamal Khashoggi, assassinado em 2018.

VEJA MAIS

Embora algumas contas de celebridades falecidas, como Michael Jackson, Stan Lee e Chadwick Boseman, ainda estejam ativas e sendo controladas por outros, não foi apresentada nenhuma razão para a presença do selo nesses perfis. Elon Musk, proprietário da plataforma, já afirmou que está pagando pessoalmente pelas assinaturas do Twitter Blue de alguns usuários, como LeBron James, Stephen King e William Shatner, que criticaram a adoção do serviço pago.

O Twitter, que não possui mais uma equipe de comunicação, não respondeu aos pedidos de comentários da imprensa. A plataforma também perdeu alguns anunciantes, que agora são obrigados a pagar pela verificação ou atingir um gasto mínimo mensal em anúncios.