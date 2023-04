Twitter remove selo verificado de famosos

O Twitter começou a retirar o selo azul de verificação nos perfis de pessoas famosas, como músicos, atletas e jornalistas, nesta quinta-feira (20). A desativação da verificação foi anunciada inicialmente no último dia 23 de março, mas ainda não havia sido posta em prática. Com isso, perfis de celebridades como Xuxa, Neymar, Shakira e Tom Cruise já estão sem o selo de verificação.

Anitta permanece com o selo, sinal que a funkeira assinou o serviço ofertado pelo Twitter. Já Felipe Neto demonstrou resiliência: "Oficialmente não mais verificado na plataforma. E assim ficarei".

Mas houve quem ironizasse a situação, como o humorista Paulo Vieira: "Não sou mais verificado, graças a Deus, Fui verificado sem querer. Finalmente voltei a ser uma conta fake, poderei falar besteiras e pornografia, pois se alguma página repostar, a assessoria de Paulo Vieira entrará em contato dizendo que ele não tem conta no Twitter".

A partir de agora, só terão o selo azul as pessoas que pagarem a assinatura do Twitter Blue, que custa R$ 42 por mês. O valor vai sair mais caro para usuários do iPhone (iOS) e do Android, que pagarão R$ 60 por mês, pois a rede social vai repassar uma taxa da assinatura para a Apple e o Google.

Continuarão verificados com o selo cinza, os perfis de membros de governo e de organizações governamentais ou multilaterais, como o perfil do presidente Lula.

Enquanto as empresas e ONGs têm que pagar para ter o selo dourado, mas a plataforma autoriza que elas mesmas aprovem a extensão do selo para perfis afiliados.