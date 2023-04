Elon Musk, dono do Twitter, reage com exclamação sobre PL das Fake News

O bilionário dono do Twitter, Elon Musk, se pronunciou, na terça-feira (25), sobre o Projeto de Lei das Fake News, no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do PL que regulamenta as redes sociais e impõe sanções às plataformas que não retirarem do ar, até 24 horas, após a decisão judicial, conteúdos ilícitos.

Elon Musk colocou um ponto de exclamação na publicação no twitter do deputado federal Nicolas Ferreira (PL/MG), endereçada ao prório Musk, em que o deputado braseieiro diz que a Câmara está prestes a expulsar as plataformas de mídia social do Brasil.

"A liberdade de expressão está sob ataque severo. O projeto de lei da censura é patrocinado por um membro do partido comunista; não podemos deixar o Brasil virar China!", diz a mensagem do deputado.

A urgência aprovada na terça-feira (25) por 238 a 192 votos acelera a tramitação da proposta e permite votação direta em plenário sem passar por outras comissões. Um acordo foi feito em reunião de líderes partidários para que o mérito do texto seja votado na próxima terça-feira, 2 de maio.

Sobre o Projeto de Lei

O PL em discussão traz, entre outros pontos, uma série de obrigações dos provedores de redes sociais e aplicativos de mensagem, como a moderação de conteúdo.

A aprovação do regime de tramitação em urgência do PL das fake news é uma vitória política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a campanha eleitoral, o presidente prometeu que iria apoiar uma regulamentação do uso da internet, sobretudo de como atuam as grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs.

Também foi uma vitória do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ele e seu grupo consideram necessário regulamentar o uso das redes sociais e alguma forma de combater o que consideram fake news.

Deputados opositores ao governo federal veem censura no PL e afirmam que o projeto de lei vai ser se a liberdade de expressão no país.