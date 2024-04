Tornados deixam ao menos três mortos e dezenas de feridos nos EUA

Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em Oklahoma, Estados Unidos, por causa dos tornados que atingiram o estado neste fim de semana. Entre os mortos está um bebê de quatro meses. Mais de 7 milhões de pessoas estão sob alerta de tempestade no país.

Além dos mortos e feridos, os tornados também deixaram dezenas de casas destruídas ou danificadas. O Serviço Meteorológico do país informou que a pior das tempestades atingiu o centro de Oklahoma entre sábado até a manhã de domingo. Posteriormente, ela teria se espalhado pelo noroeste do Texas e oeste do Missouri e Kansas.

O saldo da destruição ainda vai ser avaliado, em meio a árvores derrubadas, linhas de energia cortadas e estradas repletas de destroços.