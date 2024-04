Filial brasileira do X estuda alternativas às decisões de Moraes; veja quais.

A filial brasileira do X está avaliando suas opções jurídicas em resposta às recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, de acordo com fontes próximas à situação.

As opções atualmente em consideração, conforme apurado pela CNN, incluem:

Quebrar o sigilo das medidas

Descumprir as decisões

Entrar na Justiça

Embora o bilionário proprietário da plataforma, Musk, tenha anteriormente expressado a intenção de desconsiderar as decisões judiciais, até agora nenhuma ação nesse sentido foi tomada.

Qualquer decisão desse tipo que seja tomada pela plataforma será cuidadosamente monitorada pelo governo brasileiro, com possíveis consequências jurídicas.

Revelar detalhes sobre as decisões judiciais, especialmente aquelas que são mais controversas, é outra opção que a plataforma X está considerando. Musk mencionou em uma postagem recente que estava planejando "revelar todas as demandas do ministro Alexandre e como elas violam a lei brasileira.

A opção final que a plataforma está considerando é desafiar as decisões judiciais em tribunal, uma abordagem que seria mais alinhada com a legislação.

A plataforma X expressou sua preocupação com uma recente resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro, que colocou as plataformas de tecnologia como co-responsáveis por publicações de terceiros durante as eleições municipais, com possíveis multas resultantes.