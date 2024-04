Musk aconselha brasileiros a usar rede privada virtual para acessar o X, antigo Twitter

O empresário, dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, publicou mensagem dando uma "dica" aos brasileiros que não querem perder o acesso à rede do passarinho. Musk orientou a usarem uma rede privada virtual, VPN em inglês, para acessarem a rede social que pertence ao empresário. A mensagem foi postada na noite deste domingo (07), diante da possibilidade de a plataforma ser retirada do ar por decisão judicial.

“Para garantir que você ainda possa acessar a plataforma 𝕏, baixe um aplicativo de rede privada virtual (VPN)”, escreveu Musk, ao republicar uma mensagem de outro usuário do X que dizia “Amigos no Brasil, obtenham uma VPN”.

A VPN é muito utilizada para acessar a internet sem identificar o endereço do IP (protocolo de internet) do computador e do celular. Dessa forma, diante de uma hipotética decisão de suspensão da plataforma X, os brasileiros poderiam “mascarar” a localização do seu IP e continuar a acessar a rede social.

Após recentes interações entre o Ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi contatada para obter informações sobre o processo de remover uma plataforma digital, neste caso a plataforma X, do ar.