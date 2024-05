PL lança pré-candidaturas às prefeituras de Uruará e Altamira no Pará 

Vereador por dois mandatos consecutivos e candidato a deputado estadual mais votado do PL, em Uruará, nas eleições de 2022, Matheus Sousa tem o apoio da cúpula nacional da legenda, bem como do diretório estadual, presidido pelo deputado federal, delegado Éder Mauro, e pelo deputado estadual Rogério Barra. O mesmo grupo político defende o nome do empresário e pecuarista Mazio Bandeira, de 49 anos, à prefeitura municipal de Altamira pelo Partido Liberal (PL).

Já experiente na vida pública, Matheus Sousa vai participar, pela primeira vez, de uma corrida eleitoral como candidato a prefeito. Em 2016, ele foi eleito o vereador mais jovem da história de Uruará aos 21 anos, com 363 votos.

Na eleição municipal seguinte, em 2020, Matheus foi reeleito com 976 votos, um crescimento de 169%. Em 2022, ele saiu para deputado estadual, e obteve 6.252 votos na cidade, passando a figurar na lista de deputados estaduais mais votados no município.

Com pautas voltadas para o eleitorado de direita, como família, defesa do agronegócio e liberdade econômica, Matheus também tem propostas para áreas como o fortalecimento da agricultura, geração de emprego e renda, melhor condições de educação e saúde.

O PL municipal trabalha com a estratégia de candidatura própria dentro do diretório nacional de eleger 2 mil prefeitos em todo o Brasil em 2024, mantendo-se como o principal partido nacional no campo da direita.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Uruará tem quase 30 mil eleitores aptos a votar. Nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República no referido município com 16.301 votos - equivalente a 73,34% do total de votos válidos no segundo turno.

Em Altamira, PL defende Mazio Bandeira para prefeitura municipal

O empresário e pecuarista Mazio Bandeira, de 49 anos, é o pré-candidato à Prefeitura de Altamira pelo Partido Liberal (PL). A pré-candidatura dele tem o apoio do presidente estadual do partido, Éder Mauro; do deputado federal Caveira e dos deputados estaduais Rogério Barra e Toni Cunha.

Mazio Bandeira atua como empresário e gestor do grupo Vitória, na região da Transamazônica e Xingu, desde o ano de 2007. Representante do setor privado, ele detém diversas empresas nos mais diferentes setores.

Esta é a primeira vez que Bandeira vai disputar um cargo eletivo. O PL informou que busca implementar uma política liberal no município de Altamira para mobilizar e fidelizar os eleitores de direita na cidade, que tem cerca de 80 mil eleitores aptos a votar, segundo as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O município também tem um histórico recente de resultados favoráveis para candidaturas de direita. Nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Altamira, com mais de 36.642 votos, o equivalente a 57,77% do total de eleitores que participaram do pleito no município.

O PL informou que Mazio Bandeira preenche todos os requisitos necessários para representar o partido na cidade, com sua visão empreendedora e liberal. "Altamira precisa de uma gestão responsável e eficiente para alavancar economicamente", disse Mazio Bandeira em seu discurso de lançamento de pré-candidatura, que reuniu mais de 2 mil pessoas.

Mazio Bandeira é casado com Lorena Kunze há 27 anos, e pai de dois filhos, Lucas e Murilo. Em seu grupo político, há nomes de expressão como Nelson Pacífico, candidato a deputado estadual pelo PL em 2022; Silvério Fernandes, que já foi vice-prefeito de Altamira, por duas vezes, entre outras lideranças políticas.