Novas frotas de ônibus estão previstas para Belém e mais dois municípios

De acordo com o ministro das Cidades Jader Filho, a renovação de frotas do transporte público faz parte dos recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Pac). Serão contemplados os centros e as regiões metropolitanas de Belém, Santarém e Parauapebas, com veículos elétricos e equipados com ar-condicionado.

O novo sistema de transporte público é parte das obras de infraestrutura para a 30ª Conferência das Nações pela Mudança do Clima (COP30) sediada em Belém no ano de 2025. Segundo o ministro, as iniciativas sobre a infraestrutura das cidades amazônicas decorrem da necessidade de atrelar debates do clima e urbanização dos centros.

“Existem duas amazônias, a das florestas e a das cidades,.. Não acredito em justiça climática sem justiça ambiental porque nós precisamos cuidar das pessoas”, ressalta o representante da pasta.