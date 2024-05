Ministro Jader Filho anuncia obras no interior do Pará

O ministro das cidades Jader Filho anunciou, em entrevista à Liberal +, o investimento em obras de contenção de encostas nas cidades de Redenção e Parauapebas, nas regiões sul e sudeste do Pará. Os serviços são parte do Novo Pac Seleções apresentado junto ao Presidente Lula na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com o representante da pasta, essas obras serão efetivas para a prevenção de acidentes relacionados às mudanças climáticas no Brasil e fazem parte de um pacote de mais de 1,7 bilhões de reais para todo o Brasil.

“Nesse primeiro momento são duas obras que nós atenderemos, uma em Parauapebas na ordem de R$ 6 milhões de reais e outra em Redenção na ordem de R$5 milhões de reais, então são duas obras na seleção de prevenção de encostas no Pará”, explica o ministro.

Jader também destaca que a formação geográfica do estado apresenta suas próprias particularidades em relação a desastres ambientais. “No nosso relevo, são poucas as cidades com encostas que podem ter esse problema com deslizamento”, afirma o ministro.

No que diz respeito ao cuidado com desastres devido a fatores ambientais, o ministro também faz a previsão de obras de macrodrenagem. “Temos bastantes propostas na prevenção na área de macrodrenagem que vai ser anunciada na seleção do PAC nas próximas semanas.”