Ministro Jader Filho fala sobre descarbonização das cidades em evento na França

O ministro das Cidades, Jader Filho, representa o Brasil no 1º Fórum Mundial de Edificações e Clima, que acontece em Paris, na França, organizado pelo governo francês e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

O evento reúne ministros e representantes do setor da construção com o objetivo de impulsionar a colaboração internacional no processo de descarbonização e resiliência das cidades, que foram previstos na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023 (COP 28). O Fórum conta com o apoio da Aliança Global para Edifícios e Construção.

Jader Filho destacou as diretrizes do novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). "Nós estamos aqui representando o Brasil nesta discussão mostrando que o governo brasileiro tem preocupação com o meio ambiente e que as construções, sejam do Minha Casa, Minha Vida como tantas outras construções no Brasil, podem ser mais sustentáveis, podem ser mais ambientalmente corretas. Nós viemos trazer aqui a experiência brasileira. Falar sobre o novo Minha Casa, Minha Vida, mas também ouvir quais são as experiências a nível global das construções", afirmou o ministro.

A abertura do evento aconteceu na quinta-feira (7), e contou com debates sobre construção de edifícios para a emissão zero, eficiente e resiliente. Nesta sexta-feira (8), último dia do encontro, terá uma apresentação de Jader Filho sobre a experiência brasileira com o Novo PAC no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, que vai de encontro com o tema do Fórum.