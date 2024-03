Lula apresenta PAC Seleções com investimento de R$ 23 bilhões em obras prioritárias

Em Brasília, nesta quinta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os resultados de 16 das 27 modalidades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. O programa tem como foco atender projetos prioritários apresentados por estados e municípios, abrangendo áreas como saúde, educação e infraestrutura social e inclusiva, com um montante total de investimentos de R$ 23 bilhões.

Durante seu discurso, Lula enfatizou que a escolha das obras priorizou localidades com maiores carências, identificando vazios assistenciais em cada modalidade. Ele ressaltou que a necessidade da população foi o critério principal, independente de questões políticas.

Além de beneficiar diretamente a população, o presidente destacou a importância do programa na geração de empregos e renda. Ele instou os gestores a identificarem os obstáculos burocráticos e a colocarem as obras em andamento.

Lula também mencionou os desafios enfrentados na retomada de obras paralisadas, enfatizando a necessidade de reconstrução e reativação dos projetos. Ele anunciou sua intenção de visitar os estados e municípios para verificar o progresso das obras anunciadas, destacando a importância do acompanhamento pessoal para garantir o sucesso dos empreendimentos.